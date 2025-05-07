İran, Siyonist rejimin Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Yemen'deki sivil altyapılara, özellikle Sana Uluslararası Havalimanı, elektrik santrali ve çimento fabrikasına yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Sözcü Bekayi ayrıca, Gazze’deki saldırıların artması ve savunmasız kadın ve çocukların öldürülmeye devam edilmesine değinerek, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejime verdikleri desteğin, bu rejimin işgal altındaki Filistin’deki yasa dışı eylemleri ve Lübnan, Suriye ve Yemen’e yönelik tekrarlanan saldırılarının sürmesindeki en büyük etken olduğunu belirtti.

Bekayi, bu ülkelerin, Siyonist rejimin Müslüman bölge halklarına karşı işlediği suçlarda şüphesiz suç ortağı olduklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail rejiminin Yemen'e yönelik askeri saldırılarının ve bu ülkenin ekonomik altyapılarını ve kamu tesislerini hedef almasının, kesinlikle bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirileceğini söyledi.

Bekayi, bu saldırıların, Siyonist rejimin ve destekçilerinin bölge ülkelerini tahrip etme ve zayıflatma yönündeki kötü niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Siyonist rejimin Batı Asya bölgesinde savaş kışkırtıcılığı ve yayılmacılığının artmasına dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, BM Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin tekrar tekrar ihlal edilmesi karşısındaki hareketsizliğini tamamen sorumsuzca ve kabul edilemez olarak nitelendirdi ve İslam dünyasını bu işgalci rejimin İslam milletlerine yönelik zorbalığını durdurmak için ciddi bir harekete geçmeye çağırdı.