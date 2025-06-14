Tahran'da "İran; Zülfikar Ali' adı altında Gadir Bayramı etkinliği

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.

Bugün 14 Haziran Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle Tahran'da ''İran; Zülfikar Ali' adı altında özel bir etkinlik düzenleniyor. Daha önceki yıllarda "10 Km’lik Gadir Kutlamaları" adı altında düzenlenen bu etkinlik bu sene Siyonist rejimin saldırıları ndeniyle ''İran; Zülfikar Ali'ye değeştirildi.

Siyonist rejimin İran'a yönelik vahşi saldırısı sonucu çok sayıda askeri komutanın ve masum sivilin şehit edilmesine rağmen gerçekleşen bu etkinlikte yaklaşık 100 bin kişi insanlara hizmet sunmakta.

Gadir-i Hum Etkinlikleri Koordinatörü Sasan Zare, geçenlerde yaptığı açıklamada, bu yılki etkinliğe 2 bin 400 ikram çadırının kurulmasının planlandığını belirtmişri.