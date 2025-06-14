Fotoğraf 14 Haziran 2025 - 17:53 Download photos Meşhed'de Gadir Bayramı'nda 40 bin kişilik ikram sofrası İran'ın Meşhed kentinde Gadir Bayramı münasebetiyle 40 bin kişilik ikram sofrası kuruldu. Ekler Gadir-i Hum Gadir Bayramı Gadir Bayramı 2025 İlgili haberler İran'da "İran; Ali'nin Zülfikarı" adlı büyük miting Devrim Muhafızları’ndan ‘Gerçek Vaat 3’ bildirisi Şiraz'da Gadir Bayramı kutlaması "İran; Ali'nin Zülfikarı" adlı büyük mitinginden kareler İran Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı tatbikatlara hazırlanıyor Tahran’da İmam Ali’nin velayetini simgeleyen dev bayrak dalgalandı İran'da Gadir-i Hum Bayramı kültürü
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