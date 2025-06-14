14 Haziran 2025 - 17:53

Meşhed'de Gadir Bayramı'nda 40 bin kişilik ikram sofrası

İran'ın Meşhed kentinde Gadir Bayramı münasebetiyle 40 bin kişilik ikram sofrası kuruldu.


 

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