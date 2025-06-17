  1. İran
18 Haz 2025 01:46

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İran'dan İsrail'e yeni füzeli operasyon

İran'dan İsrail'e yeni füzeli operasyon

Siyonist İsrail medyası, İran'ın yeni füze saldırısı başlattığını bildirdi. İşgal Altındaki Topraklarda siren sesleri yükseldi.

Siyonist İsrail medyası, İran'ın yeni füze saldırısı başlattığını bildirdi. İşgal altındaki topraklarda siren sesleri yükseldi.

Haberde birkaç bölgeye füze isabet ettiği belirtildi.

Rejimin sözde başkenti Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu.

News ID 1927908

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