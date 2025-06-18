Devrim Muhafızları Ordusu "Fettah" füzeleriyle İsrail'i vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi yayınladığı yazılı bir açıklamada, “Gerçek Vaat 3” operasyonu çerçevesinde Siyonist rejime karşı başlattıkları yeni saldırı dalgasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, 11. Saldırı dalgasında Siyonist rejimin mevzilerinin yeni nesil “Fettah” füzeleri ile hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, güçlü Fettah füzelerinin hava savunma sistemlerini aşarak, korkak Siyonistlerin kaldığı sığınakların defalarca sarsılmasına yol açtığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca bu saldırının işgal altındaki toprakların semalarına tamamen hakim olduklarını ve burada yaşayanların İran’ın füze saldırıları karşısında savunmasız kaldığını gösterdiği aktarıldı.