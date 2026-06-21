İran-ABD görüşmeleri İsviçre'de başladı

İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik temaslar kapsamında tarafların heyetleri İsviçre'de bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de dörtlü zirvenin başladığını duyurdu.

İran'ınmevcut dış politika stratejisi, bölgesel ve küresel gelişmelere yönelik üç temel talep üzerine yoğunlaşıyor. Tahran yönetimi için Lübnan’daki çatışmaların sona erdirilmesi, Batı’nın uyguladığı yaptırımların etkisinin azaltılması ve ABD askeri varlığının İran çevresinden çekilmesi, bu sürecin en kritik öncelikleri olarak öne çıkıyor.