Katar ve Pakistan'dan İran-ABD görüşmeleri sonrası ortak bildiri

Katar ve Pakistan, İran ile ABD arasındaki Bürgenstock müzakerelerinin tamamlanmasının ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsviçre'nin Bürgenstock bölgesinde, İslamabad Mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen ilk üst düzey müzakere oturumunun; İran, ABD ve arabulucu taraflar olan Katar ile Pakistan temsilcilerinin katılımıyla sona erdiği belirtildi.

Lucerne Gölü kıyısındaki görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiği ifade edilen bildiride, teknik müzakerelerin ilerletilmesine yönelik bir mekanizmanın kurulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı.

Tarafların, arabuluculuk sürecinin siyasi denetimini üstlenecek üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Açıklamaya göre kıdemli müzakereciler düzenli olarak bu komiteye rapor sunacak. Ayrıca nükleer dosya, yaptırımlar ve anlaşmazlıkların izlenmesi ile çözümüne odaklanan çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, mutabakatın etkin biçimde uygulanmasını takip edecek.

Bildiride, nihai anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabakat sağlandığı ve bunun teknik müzakerelerin derhal başlamasına zemin hazırladığı ifade edildi.

Taraflar ayrıca, mutabakat metninde belirtilen süre boyunca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak ve olası olaylar ile yanlış anlamaları önlemek amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesine ilişkin mutabakata uyulmasını sağlamak amacıyla, taraflar ile Lübnan arasında ve arabulucuların kolaylaştırıcılığında bir "gerilimi azaltma birimi" oluşturulması konusunda da anlaşma sağlandı.

Teknik görüşmelerin hafta sonuna kadar Bürgenstock'ta tüm başlıklar üzerinde devam edeceği belirtildi.

Katar ve Pakistan, nihai bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla müzakerelerin yapıcı bir ortamda sürdürülmesi için tüm çabalarını ortaya koyacaklarını vurguladı.

Arabulucu ülkeler ayrıca, diplomasiye ve anlaşmazlığın barışçıl çözümüne bağlılıklarından dolayı İran ve ABD'ye teşekkür ederek, müzakere sürecine destek veren dost ve kardeş ülkelere de şükranlarını sundu.