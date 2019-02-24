https://tr.mehrnews.com/news/1876859/ 24 Şubat 2019 - 14:09 News Code 1876859 Video Video 24 Şubat 2019 - 14:09 Okuma lambası Wi-Fi yerini alıyor Işığı Wi-Fi ile değiştiren ve "Wi-Fi" alan herhangi bir cihaza bilgi gönderebilen okuma lambası icat edildi. indir 5 MB News Code 1876859 Ruya FEREYDUNI Ekler Video internet kitap okuma icat İlgili haberler Bebekler için kolaylık sağlayan yatak Robotik kollar kahvecilerin yerini alıyor! Dişçilik alemi yeni bir icadı kullanmaya hazırlanıyor Dünyada icat edilen en yeni araçlar Kişisel "böcek öldürücü" kullanıma sunuldu
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