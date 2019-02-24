  1. Video
24 Şubat 2019 - 14:09

Okuma lambası Wi-Fi yerini alıyor

Okuma lambası Wi-Fi yerini alıyor

Işığı Wi-Fi ile değiştiren ve "Wi-Fi" alan herhangi bir cihaza bilgi gönderebilen okuma lambası icat edildi.

indir 5 MB

            

News Code 1876859
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 7 =

    Mehr Arena