https://tr.mehrnews.com/news/1877798/ 8 Nisan 2019 - 14:20 News Code 1877798 Video Video 8 Nisan 2019 - 14:20 Hollanda'da atık plastiklerden asfalt yolu yapıldı Hollanda'da asfalttan daha güvenli ve uzun ömürlü yol yapımı için atık pet şişeler kullanılıyor. indir 5 MB News Code 1877798 Ruya FEREYDUNI Ekler Hollanda otoyol icat Plastik İlgili haberler Okuma lambası Wi-Fi yerini alıyor Robotik kollar kahvecilerin yerini alıyor! Dişçilik alemi yeni bir icadı kullanmaya hazırlanıyor Engellilere kolaylık sağlayan yeni teknoloji
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