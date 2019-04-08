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8 Nisan 2019 - 14:20

Hollanda'da atık plastiklerden asfalt yolu yapıldı

Hollanda'da atık plastiklerden asfalt yolu yapıldı

Hollanda'da asfalttan daha güvenli ve uzun ömürlü yol yapımı için atık pet şişeler kullanılıyor.

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News Code 1877798
Ruya FEREYDUNI

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