https://tr.mehrnews.com/news/1877091/ 4 Mart 2019 - 16:23 News Code 1877091 Video Video 4 Mart 2019 - 16:23 İran'da düşen ambulans helikopterinden ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde düşen helikpoterin ilk görüntüleri yayınlandı. indir 3 MB News Code 1877091 Muhammed BURHAN Ekler Video kaza (521) helikopter helikopter kazası İran İlgili haberler İran'da ambulans helikopteri düştü İran'da kaza; kargo uçağı düştü Rusya'nın doğusunda iki savaş uçağı düştü Portekiz'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü
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