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4 Mart 2019 - 16:23

İran'da düşen ambulans helikopterinden ilk görüntüler

İran'da düşen ambulans helikopterinden ilk görüntüler

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde düşen helikpoterin ilk görüntüleri yayınlandı.

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News Code 1877091
Muhammed BURHAN

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