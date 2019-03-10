  1. Toplum
10 Mart 2019 - 12:39

Etiyopya'da 157 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Etiyopya'da 157 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düştü

Etiyopya'dan Kenya'ya uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü.

NTV'nin haberine göre, Adis Ababa'dan havalanan yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gidiyordu.

Uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı. Etiyopya Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabı da yolcu uçağının düştüğünü doğruladı. 

Açıklamada taziye mesajına da yer verildi. Ancak kaza sonrası kurtulan olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

News Code 1877248
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 6 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler