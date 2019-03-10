Etiyopya'da 157 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Etiyopya'dan Kenya'ya uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü.

NTV'nin haberine göre, Adis Ababa'dan havalanan yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gidiyordu.

Uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı. Etiyopya Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabı da yolcu uçağının düştüğünü doğruladı.

Açıklamada taziye mesajına da yer verildi. Ancak kaza sonrası kurtulan olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.