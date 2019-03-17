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17 Mart 2019 - 14:08

Fransa'da polis protestoculara saldırdı

Fransa'da polis protestoculara saldırdı

Fransa'daki gösterilerin 18.haftasında polis Paris'te sokaklara inen Sarı Yelekliler'e karşı şiddet kullandı.

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News Code 1877404
Ruya FEREYDUNI

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