https://tr.mehrnews.com/news/1877404/ 17 Mart 2019 - 14:08 News Code 1877404 Video Video 17 Mart 2019 - 14:08 Fransa'da polis protestoculara saldırdı Fransa'daki gösterilerin 18.haftasında polis Paris'te sokaklara inen Sarı Yelekliler'e karşı şiddet kullandı. indir 4 MB News Code 1877404 Ruya FEREYDUNI Ekler Fransa Paris Emmanuel Macron Protesto 2 akaryakıt Sarı yelekliler İlgili haberler Fransa'da "Sarı yelekliler"in öfkesi dinmiyor Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı Fransa yine karıştı Fransa'da Sarı Yelekliler 15. kez sokaklarda Sarı Yelekliler 11'inci kez sokakta
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