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23 Şubat 2019 - 15:47

Fransa'da Sarı Yelekliler 15. kez sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler 15. kez sokaklarda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomik politikalarından şikayetçi olan Sarı Yelekliler, üst üste 15’inci Cumartesi günü yeniden sokaklara indi.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomik politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara indi.

17 Kasım 2018’de Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron yönetimine tepki gösteren “Sarı Yelekliler” adı altında örgütlenen eylemcilerin protestoları durmadan devam ediyor.

Resmi istatistiklere göre, söz konusu protestolar kapsamında şimdiye kadar 1300 polisle itfaiyeci yaralanmıştır. Ancak polis tarafından yaralanan sıradan insan sayısına dair şimdiye dek herhengi bir resmi rakam yayınlanmamıştır.

News Code 1876843
Ruya FEREYDUNI

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