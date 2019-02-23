Fransa'da Sarı Yelekliler 15. kez sokaklarda

Sputnik’in aktardığı habere göre, Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomik politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara indi.

17 Kasım 2018’de Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron yönetimine tepki gösteren “Sarı Yelekliler” adı altında örgütlenen eylemcilerin protestoları durmadan devam ediyor.

Resmi istatistiklere göre, söz konusu protestolar kapsamında şimdiye kadar 1300 polisle itfaiyeci yaralanmıştır. Ancak polis tarafından yaralanan sıradan insan sayısına dair şimdiye dek herhengi bir resmi rakam yayınlanmamıştır.