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25 Mart 2019 - 15:13

Şiraz kentinde sel felaketi

Şiraz kentinde sel felaketi

İran'ın Şiraz eyaletinde şiddetli yağmurlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.

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News Code 1877521
Ruya FEREYDUNI

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