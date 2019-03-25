https://tr.mehrnews.com/news/1877521/ 25 Mart 2019 - 15:13 News Code 1877521 Video Video 25 Mart 2019 - 15:13 Şiraz kentinde sel felaketi İran'ın Şiraz eyaletinde şiddetli yağmurlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. indir 18 MB News Code 1877521 Ruya FEREYDUNI Ekler İran Şiraz (1) sel felaketi yağmur yağışı Şiddetli yağmur İlgili haberler İran'da sel! Şehir sular altında! Gülistan eyaleti sel altında Afrika sel ve kasırga altında Endonezya'da sel: 70 ölü İran'ın Kirman eyaletini su bastı
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