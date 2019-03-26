İslam Devrimi Lideri'nden taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayatullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın güneybatısındaki Şiraz kentinde yaşanan sel felaketiyle ilgili bu kentin Cuma İmamı Hüccetül İslam Dejkam’a bir mektup yazdı.

Devrim Lideri'nin yazdığı mektubun metni şöyle:

Nevruz günlerinde şiddetli yağışlar sonucu Şiraz’da meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesi veya yaralanmasına yol açan sel felaketinden dolayı derinden üzüntü duyuyorum. Sizden bu faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajımı iletmenizi ve bu kente gönderilen yardımların yanı sıra daha çok imkanların kullanılması talimatı vermenizi talep ediyorum.

Seyyid Ali Hamanei

26 Mart 2019