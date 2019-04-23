https://tr.mehrnews.com/news/1878152/ 23 Nisan 2019 - 12:44 News Code 1878152 Video Video 23 Nisan 2019 - 12:44 Kolombiya'da heyelan; ölü ve yaralılar var Kolombiya'nın Cauca eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu 17 kişi hayatını kabetti ve 5 kişi ağır yaralandı. indir 4 MB News Code 1878152 Ruya FEREYDUNI Ekler Kolombiya heyelan toprak kayması İlgili haberler İran'ın Merkezi eyaletinde heyelan Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor Endonezya'da heyelan: 1 ölü, 13 yaralı Afganistan'da heyelan altın madenini vurdu
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