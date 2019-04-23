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23 Nisan 2019 - 12:44

Kolombiya'da heyelan; ölü ve yaralılar var

Kolombiya'da heyelan; ölü ve yaralılar var

Kolombiya'nın Cauca eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu 17 kişi hayatını kabetti ve 5 kişi ağır yaralandı.

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News Code 1878152
Ruya FEREYDUNI

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