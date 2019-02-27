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27 Şubat 2019 - 09:21

Endonezya'da heyelan: 1 ölü, 13 yaralı

Endonezya'da heyelan: 1 ölü, 13 yaralı

Endonezya’da maden sahasında meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kuzey Sulawesi eyaletinde Bolaang Mongondow bölgesine bağlı Bakan köyünde kaçak işletilen maden ocağı sahasında heyelan meydana geldi.

AA'ya göre, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, heyelanda şu ana kadar 1 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Onlarca kişinin de halen toprak altında olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Nugroho, arama kurtarma çalışmalarının bölgedeki yerel ekiplerle geniş çaplı devam ettiğini kaydetti.

Güney Sulawesi eyaletinde, geçen ay şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelan meydana geliyor.

News Code 1876951
Muhammed BURHAN

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