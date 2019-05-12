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12 Mayıs 2019 - 15:08

Kiş Adası kıyılarında köpek balığı görüldü

Kiş Adası kıyılarında köpek balığı görüldü

İran’ın güneyinde yer alan Kiş Adası'nın kıyılarında çekilen köpek balığı görüntüleri sosyal medyayı salladı.

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News Code 1878571
Muhammed BURHAN

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