https://tr.mehrnews.com/news/1878571/ 12 Mayıs 2019 - 15:08 News Code 1878571 Video Video 12 Mayıs 2019 - 15:08 Kiş Adası kıyılarında köpek balığı görüldü İran’ın güneyinde yer alan Kiş Adası'nın kıyılarında çekilen köpek balığı görüntüleri sosyal medyayı salladı. indir 5 MB News Code 1878571 Muhammed BURHAN Ekler İran Video Kiş Adası balık (0) İlgili haberler Kiş Adası'nda bayram tatili yoğunluğu Kiş Adası’nda “Uluslararası Denizcilik Fuarı" başladı Kiş Adası'nda uçuş gösterisi İran'da görkemli deniz tatbikatı
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