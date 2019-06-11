https://tr.mehrnews.com/news/1879188/ 11 Haziran 2019 - 15:10 newsCode 1879188 Video Video 11 Haziran 2019 - 15:10 İran ve Güney Kore dostluk maçı yapacak İran ve Güney Kore milli futbol takımları bugün Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda dostluk maçı yapacak. indir 8 MB newsCode 1879188 Muhammed BURHAN Ekler İran Futbol maçı Güney Kore Video Asya (0) İlgili haberler İran'dan dostluk maçında Suriye'ye 5 gol 2023 Asya Kupası, Çin’de yapılacak Persepolis yine de şampiyonu oldu Marc Wilmots, İran Milli Takımı'yla ilk idmanını yapt
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