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11 Haziran 2019 - 15:10

İran ve Güney Kore dostluk maçı yapacak

İran ve Güney Kore dostluk maçı yapacak

İran ve Güney Kore milli futbol takımları bugün Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda dostluk maçı yapacak.

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Muhammed BURHAN

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