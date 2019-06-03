Ruya FEREYDUNI
3 Haziran 2019 - 09:56

Marc Wilmots, İran Milli Takımı'yla ilk idmanını yapt

İran Milli Futbol Takımı'nın yeni Teknik Direktörü Marc Wilmots, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

               

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