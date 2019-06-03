Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 3 Haziran 2019 - 09:56 Download photos Marc Wilmots, İran Milli Takımı'yla ilk idmanını yapt İran Milli Futbol Takımı'nın yeni Teknik Direktörü Marc Wilmots, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Ekler İran Futbol Futbol maçı Spor teknik direktör İran Milli Futbol Takımı İlgili haberler Volkan Demirel Fenerbahçe'den çağrı bekliyor Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği Andre Schürrle için devreye girdi UEFA Avrupa Ligi'nin en büyüğü belli oluyor İran'ın yeni teknik direktörü bugün resmen iş başı yapıyor
yorumunuz