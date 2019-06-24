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24 Haziran 2019 - 14:45

Kazakistan'da mühimmat deposunda patlama

Kazakistan'da mühimmat deposunda patlama

Kazakistan'ın Arys kentindeki askeri üste bulunan bir mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi.

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News Code 1879482
Ruya FEREYDUNI

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