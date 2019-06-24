https://tr.mehrnews.com/news/1879482/ 24 Haziran 2019 - 14:45 News Code 1879482 Video Video 24 Haziran 2019 - 14:45 Kazakistan'da mühimmat deposunda patlama Kazakistan'ın Arys kentindeki askeri üste bulunan bir mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi. indir 5 MB News Code 1879482 Ruya FEREYDUNI Ekler Kazakistan patlama Askeri Üs İlgili haberler Kazakistan'da hükümet karşıtı gösteriler yapıldı Kazakistan'da feci kaza! ölü ve yaralılar var Pakistan'da patlama: 25 ölü, 40 yaralı İran’ın Meşhed kentinde 3 bina çöktü: 10 ölü
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