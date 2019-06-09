Kazakistan'da hükümet karşıtı gösteriler yapıldı

Kazakistan, Nursultan Nazarbayev'in mart ayındaki istifasının ardından yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında.

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi devam ederken, iki saatte seçmenin yüzde 12.8'i oyunu kullandı.

Öte yandan ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında hükümet karşıtı miting düzenlendi.

Azerbaycan basınına göre, Kazak polisinin izinsiz düzenlenen mitinge müdahale etmesi sonucu en az 100 kişi göz altına alındı.