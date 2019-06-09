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9 Haziran 2019 - 15:48

Kazakistan'da hükümet karşıtı gösteriler yapıldı

Kazakistan'da hükümet karşıtı gösteriler yapıldı

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında hükümet karşıtı gösteriler yapıldı, en az 100 kişi tutuklandı.

Kazakistan, Nursultan Nazarbayev'in mart ayındaki istifasının ardından yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında.

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi devam ederken, iki saatte seçmenin yüzde 12.8'i oyunu kullandı.

Öte yandan ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında hükümet karşıtı miting düzenlendi.

Azerbaycan basınına göre, Kazak polisinin izinsiz düzenlenen mitinge müdahale etmesi sonucu en az 100 kişi göz altına alındı.

News Code 1879131
Muhammed BURHAN

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