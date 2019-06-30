https://tr.mehrnews.com/news/1879578/ 30 Haziran 2019 - 11:19 News Code 1879578 Video Video 30 Haziran 2019 - 11:19 Rusya'da sel felaketi Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesine bağlı İrkutsk’ta yaşanan sel nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edildi. indir 7 MB News Code 1879578 Azar MAHDAVAN Ekler sel felaketi Rusya, Rusya (621) İlgili haberler Ankara'da sel felaketi İran'daki sel bölgesinden son kareler Sel bölgesinde iftar ziyafeti İran'da sel bölgesinde yaşam devam ediyor Norveç'ten İran'daki selzedelere 6 milyon kronluk yardım
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