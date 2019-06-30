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30 Haziran 2019 - 11:19

Rusya'da sel felaketi

Rusya'da sel felaketi

Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesine bağlı İrkutsk’ta yaşanan sel nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edildi.

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News Code 1879578
Azar MAHDAVAN

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