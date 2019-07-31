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31 Temmuz 2019 - 11:05

Pakistan'da patlama: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'da patlama: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Ketta kentinde bir motosiklete gizlenmiş bombanın patlaması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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News Code 1880259
Muhammed BURHAN

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