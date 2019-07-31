https://tr.mehrnews.com/news/1880259/ 31 Temmuz 2019 - 11:05 News Code 1880259 Video Video 31 Temmuz 2019 - 11:05 Pakistan'da patlama: 4 ölü, 20 yaralı Pakistan'ın Ketta kentinde bir motosiklete gizlenmiş bombanın patlaması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. indir 9 MB News Code 1880259 Muhammed BURHAN Ekler Pakistan patlama Terörist saldırı Video İlgili haberler Pakistan'da askeri uçak düştü, 17 ölü Şili'de polis karakolunda patlama İran Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı Somali'de patlama
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