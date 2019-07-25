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25 Temmuz 2019 - 12:52

İran Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

İran Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

İran'ın Kabil'deki Büyükelçiliği, Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan 3 terör saldırısını kınadı.

İran'ın Kabil'deki Büyükelçiliği, Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan 3 terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, terörist saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için Afgan halkı ve hükümetine başsağlığı dilendi.

Kabil Emniyet Sözcüsü Ferdous Faramarz, bir intihar eylemcisinin Maden Bakanlığı personelini taşıyan minibüsün önünde üzerindeki bombaları patlattığını belirtti.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildiren Faramarz, bombanın manyetik bir patlayıcı olduğunu ifade etti.

Başkent Kabil’in başka bir bölgesinde de patlama olduğu öğrenildi, ancak ölü ve yaralı sayısına dair bilgi paylaşılmadı.

News Code 1880133
Muhammed BURHAN

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