https://tr.mehrnews.com/news/1880641/ 20 Ağustos 2019 - 12:09 News Code 1880641 Video Video 20 Ağustos 2019 - 12:09 Gadir Hum Bayramı Hindistan'da coşkuyla kutlanıyor Gadir Hum Bayramı Hindistan'ın Yeni Delhi, Haydarabad, Lucknow ve Amroha gibi kentlerinde coşkuyla kutlanıyor. indir 10 MB News Code 1880641 Muhammed BURHAN Ekler Gadir-i Hum Gadir Bayramı Hindistan Video İlgili haberler Kiş Adası'nda “Gadir Hum Bayramı” kutlandı İran'ın Yezd kentinde Gadir Bayramı İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti Hemedan kentinde Kerbela Olayı canlandırıldı Tahran’da “Gadir Hum Bayramı” kutlandı
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