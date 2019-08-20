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20 Ağustos 2019 - 12:09

Gadir Hum Bayramı Hindistan'da coşkuyla kutlanıyor

Gadir Hum Bayramı Hindistan'da coşkuyla kutlanıyor

Gadir Hum Bayramı Hindistan'ın Yeni Delhi, Haydarabad, Lucknow ve Amroha gibi kentlerinde coşkuyla kutlanıyor.

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News Code 1880641
Muhammed BURHAN

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