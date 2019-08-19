İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, mübarek Kurban ve Gadir Hum Bayramı dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 1070 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi, mübarek Kurban ve Gadir Hum Bayramı nedeniyle Devrim Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 1070 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.