https://tr.mehrnews.com/news/1880649/ 20 Ağustos 2019 - 17:09 News Code 1880649 Video Video 20 Ağustos 2019 - 17:09 ABD, seyir füzesi test etti ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında yasak olan seyir füzesini test etti. indir 9 MB News Code 1880649 Muhammed BURHAN Ekler ABD 1 füze (1) füze denemesi yasak İlgili haberler NASA, Orion kapsülünü fırlattı Kuzey Kore'den yeni füze denemesi İran'ın balistik füze denemesi normal Kuzey Kore'den 'farklı tipte' iki balistik füze denemesi
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