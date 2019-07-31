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31 Temmuz 2019 - 13:46

İran'ın balistik füze denemesi normal

İran'ın balistik füze denemesi normal

İran Savunma Bakanı, "Füze denemeleri de dahil olmak üzere İran silahlı kuvvetlerinin tüm programları düzenli olarak yürütülüyor." dedi.

İran Savunma Bakanı, Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu sırasında basın mensuplarına konuştu.

İran’ın füze denemesini “normal bir süreç” olarak değerlendiren Tuğgeneral Hatemi, "Füze denemeleri de dahil olmak üzere İran silahlı kuvvetlerinin tüm programları düzenli olarak yürütülüyor." dedi.

Amerikan CNN televizyonunun, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın ülkenin güneyinde orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

News Code 1880269
Muhammed BURHAN

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