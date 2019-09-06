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6 Eylül 2019 - 14:08

ABD'de orman yangını önlenemiyor

ABD'de orman yangını önlenemiyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor.

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News Code 1881020
Muhammed BURHAN

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