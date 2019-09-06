https://tr.mehrnews.com/news/1881020/ 6 Eylül 2019 - 14:08 News Code 1881020 Video Video 6 Eylül 2019 - 14:08 ABD'de orman yangını önlenemiyor Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. indir 8 MB News Code 1881020 Muhammed BURHAN Ekler ABD 1 California Video yangın İlgili haberler Brezilya, Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetti Amazon ormanlarındaki yangın devam ediyor Kanarya Adaları alev alev yandı İran'da orman yangınına havadan müdahale
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