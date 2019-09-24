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24 Eylül 2019 - 10:53

Futbolda 2019'un en iyileri belli oldu

Futbolda 2019'un en iyileri belli oldu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

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News Code 1881402
Azar MAHDAVAN

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