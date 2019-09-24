https://tr.mehrnews.com/news/1881402/ 24 Eylül 2019 - 10:53 News Code 1881402 Video Video 24 Eylül 2019 - 10:53 Futbolda 2019'un en iyileri belli oldu FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı. indir 23 MB News Code 1881402 Azar MAHDAVAN Ekler Spor Futbol Futbol maçı Lionel Messi Video İlgili haberler Beşiktaş Slovan Bratislava deplasmanında Messi ödül aldı, Ronaldo evinden paylaşım yaptı İran Milli Footvoley Takımı dünya ikincisi oldu İranlı milli güreşçi mindere çıkmadan dünya şampiyonu oldu! Hindistan voleybol takımı İran karşısında diz çöktü UEFA Avrupa Ligi'ne İspanya ambargosu
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