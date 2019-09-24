Messi ödül aldı, Ronaldo evinden paylaşım yaptı

FIFA Yılın Futbolcuları ödüllerinde erkeklerde ödül sahibi Lionel Messi oldu.

Ödülü kazanamayan Cristiano Ronaldo ise, ödül törenine katılmadı ve Instagram hesabından evinde kitap okuduğu bir fotoğraf paylaştı.

Ronaldo, paylaşımında "Sabır ve sebat, profesyonelleri amatörden ayıran iki özelliktir. Bugün büyük olan her şey küçük başladı. Her şeyi yapamazsın, ama hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yap. Ve aklınızda bulundurun, geceden sonra daima şafak gelir" ifadelerini kullandı.

"Tüm zamanların en iyisi"

Öte yandan, Portekiz milli takımı da Messi'nin ödül almasından kısa bir süre sonra Ronaldo'nun fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, Ronaldo için "Tüm zamanların en iyisi" ifadeleri kullanıld.

Kaynak: Sputnik