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23 Ekim 2019 - 10:30

Lübnanlı bir vatandaş İsrail casus İHA'sını bölye avladı!

Lübnanlı bir vatandaş İsrail casus İHA'sını bölye avladı!

Lübnan hava sahasına giren İsrail casus İHA'sı bir Lübnanlı vatandaş tarafından av tüfeğiyle düşürüldü.

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News Code 1882013

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