https://tr.mehrnews.com/news/1882013/ 23 Ekim 2019 - 10:30 News Code 1882013 Video Video 23 Ekim 2019 - 10:30 Lübnanlı bir vatandaş İsrail casus İHA'sını bölye avladı! Lübnan hava sahasına giren İsrail casus İHA'sı bir Lübnanlı vatandaş tarafından av tüfeğiyle düşürüldü. indir 9 MB News Code 1882013 Ekler Lübnan İHA (0) Siyonist İsrail İsrail İsrail Rejimi ilginç haber İlgili haberler Suriye ordusu Haseke’nin kuzey kırsalındaki konuşlanmasını sürdürüyor Japonya'da 126'ıncı imparator tahta çıktı Almanya'da camiye saldırı düzenlendi Şili'de şiddetli gösterilerin ardından 30 yıl sonra ordu sokağa indi
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