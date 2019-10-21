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21 Ekim 2019 - 19:34

Almanya'da camiye saldırı düzenlendi

Almanya'da camiye saldırı düzenlendi

Almanya'nın Dortmund kentinde gece bir camiye molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami Derneği'ne saat 01.30 sularında düzenlenen molotofkokteylli saldırı sonucu çıkan küçük çaplı yangında camide hasar oluştu.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, caminin yönetim kurulu odasının camları kırıldı.

Terör örgütü yandaşları ya da aşırı sağcıların düzenlemiş olabileceğinden şüphelenilen saldırı sonucu çıkan yangının büyümeden söndürülmesiyle büyük bir facianın önüne geçildiği belirtildi.

Fotoğraf ve video kaydı alan polis, inceleme başlattı.

Kaynak: AA

News Code 1881958

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