https://tr.mehrnews.com/news/1882045/ 25 Ekim 2019 - 14:56 News Code 1882045 Video Video 25 Ekim 2019 - 14:56 Mısır'da sel felaketi: 20 ölü Mısır'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi hayatını kaybetti. indir 17 MB News Code 1882045 Ekler Afrika Mısır sel felaketi ölü (175) İlgili haberler Erzincan'da sağanak nedeniyle dere taştı Gilan eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu Hindistan'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 140'a yükseldi Artvin'de sel hayatı olumsuz etkiledi
yorumunuz