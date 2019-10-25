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25 Ekim 2019 - 14:56

Mısır'da sel felaketi: 20 ölü

Mısır'da sel felaketi: 20 ölü

Mısır'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi hayatını kaybetti.

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News Code 1882045

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