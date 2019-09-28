Artvin'de sel hayatı olumsuz etkiledi

Artvin'in Borçka ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, bazı yollar da kapandı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkın nedeniyle bazı yollar kapandı. Dere taşkını sonucu bazı binaların alt katlarını su bastı. DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri de bölgede çalışmalara başladı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, derelerin taşmasına bağlı olarak hasar meydana geldi. Artvin-Hopa kara yolu, Cankurtaran Tüneli girişindeki dere taşkını nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Önlemlerin alınmasının ardından trafik yeniden kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Öte yandan, dere sularının taşması sonucu sulara kapılan bir kamyon kasası Borçka'ya 26 kilometre mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: Herhangi bir can kaybı yok

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Bazı evlerde kısmi su baskınlarının olduğunu dile getiren Doruk, "Kısmi su baskınlarımız var ama şu anda bunlar kontrol edilebilir düzeyde. Bölgede yağış yavaşlamaya başladı." dedi.

Doruk, bazı yolların kısa süreliğine ulaşıma kapandığını belirterek, Artvin-Hopa kara yolunun da önlemlerin alınmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldığını kaydetti.

Öte yandan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de bölgeye giderek, ilgililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: Çok şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor

Artvin'in Borçka ilçesi Belediye Başkanı Ercan Orhan, heyelanların sürüklediği toprağın üç eve dolduğunu, can kaybı ya da yaralı bulunmadığını söyledi.

Orhan yaptığı açıklamada, yağışa bağlı olarak debisi yükselen Düzköy Demirciler Deresi ile çok sayıdaki küçük derenin taştığını belirtti.

Taşma nedeniyle ilçedeki çok sayıda iş yeri ve evin zemin katını su bastığını ifade eden Orhan, küçük çaplı heyelanlar da oluştuğunu aktardı.

Orhan, heyelanların sürüklediği toprak birikintisinin bazı evlere dolduğu bilgisine ulaştıklarını vurgulayarak, "Şu an için tespit edilen üç eve toprak doldu. Çok şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Ancak tahmin ediyorum ki heyelanların toprak taşıdığı ev sayısı artacaktır." dedi.

Bölgede saat 15.00'e kadar sağanağın aralıklarla devam edeceği bilgisine sahip olduklarını dile getiren Orhan, o nedenle teyakkuz halinde olduklarını, belediyenin ve ilgili tüm kurumların ekiplerinin sahada çalıştığını söyledi.

Orhan, derenin taşması ve heyelanların sürüklediği toprak nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Hopa-Borçka kara yolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını kaydetti.

Hopa yolu üzerindeki Küçükköy Camisi'nin zemin katını da su bastığını belirten Orhan, Cankurtaran Tüneli'nin bulunduğu bölgede de heyelanlar dolayısıyla ulaşımda bazı sorunlar yaşandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber, AA, İHA