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26 Kasım 2019 - 13:59

Erdebil halkı şiddet eylemlerini kınadı

Erdebil halkı şiddet eylemlerini kınadı

İran'ın Erdebil kentinde halk geçen hafta ülkede fitne çıkaran kargaşacıların şiddet eylemlerini kınadı.

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News Code 1882700

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