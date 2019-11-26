https://tr.mehrnews.com/news/1882700/ 26 Kasım 2019 - 13:59 News Code 1882700 Video Video 26 Kasım 2019 - 13:59 Erdebil halkı şiddet eylemlerini kınadı İran'ın Erdebil kentinde halk geçen hafta ülkede fitne çıkaran kargaşacıların şiddet eylemlerini kınadı. indir 17 MB News Code 1882700 Ekler İran Erdebil fitneciler kargaşa gösteri (0) destek gösterisi İlgili haberler Tahran halkından ülke güvenliğine destek gösterisi Tebriz kentinde Besiç üyeleri toplandı Kirmanşah'da kargaşacıların şiddet eylemleri protesto edildi İlam halkı, İslam Devrimi karşıtlarının eylemlerini kınadı Hemedan halkı fitnecilere karşı sokaklara indi İran'da fitneciler protesto edildi
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