  1. Toplum
25 Kasım 2019 - 14:45

Tahran halkından ülke güvenliğine destek gösterisi

Tahran halkından ülke güvenliğine destek gösterisi

Tahran halkının ülke güvenliğine destek gösterisi başkentin göbeğindeki İnkılap meydanında başladı.

Tahran halkının ülke güvenliğine destek gösterisi başkentin göbeğindeki İnkılap meydanında başladı.

Tahranlıların yoğun katılımıyla gerçekleşen gösteride vatandaşlar "İstikbar'e Ölüm" ve "Kargaşacılara Ölüm" sloganları atarak yabancı destekli fitnecilerin yaptığı şiddet eylemleri kınadılar.

Bu gösteride İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami konuşma yapacak.

Geçen hafta İran’ın bazı kentlerinde vatandaşlar ve sürücüler benzin zammını protesto etmişti. Protesto sırasında ortamdan yararlanan yabancı destekli fitneciler şiddet eylemlerinde bulunarak kamu mallarına zarar vermişti.

News Code 1882678

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler