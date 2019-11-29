https://tr.mehrnews.com/news/1882775/ 29 Kasım 2019 - 16:53 News Code 1882775 Video Video 29 Kasım 2019 - 16:53 2019-2020 sezonunun en iyi kaleci kurtarışları! Avrupa’nın profesyonel futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun en iyi kaleci kurtarışları! indir 43 MB News Code 1882775 Ekler Avrupa (1) kaleci Futbol Video İlgili haberler AFC Şampiyonlar Ligi 'En Güzel Gol Ödülü' adayları açıklandı İtalya’da 27-0 galip gelen takımın teknik direktörü kovuldu Ronaldo'dan Messi yorumu Beşiktaş derbi galibiyetiyle lige tutundu
yorumunuz