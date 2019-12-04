https://tr.mehrnews.com/news/1882853/ 4 Aralık 2019 - 10:53 News Code 1882853 Video Video 4 Aralık 2019 - 10:53 Fransa Ligue 1'de en iyi 5 gol Ligue 1, Fransa'nın en üst düzey futbol ligi. İşte Ligue 1'de kasım ayının en iyi 5 golü! indir 22 MB News Code 1882853 Ekler Fransa Avrupa (1) Futbol maçı Video İlgili haberler İtalyan futbolunda "yılın en iyileri" 2019 Altın Top ödülü için geri sayım başladı 2019-2020 sezonunun en iyi kaleci kurtarışları! Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jurgen Klinsmann
yorumunuz