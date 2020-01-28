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28 Ocak 2020 - 15:51

Hayalet kentine dönüşen Vuhan'dan görüntüler

Hayalet kentine dönüşen Vuhan'dan görüntüler

Çin'in en büyük yedinci şehri Vuhan, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından karantina altına alındı.

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News Code 1884165

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