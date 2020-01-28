https://tr.mehrnews.com/news/1884165/ 28 Ocak 2020 - 15:51 News Code 1884165 Video Video 28 Ocak 2020 - 15:51 Hayalet kentine dönüşen Vuhan'dan görüntüler Çin'in en büyük yedinci şehri Vuhan, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından karantina altına alındı. indir 22 MB News Code 1884165 Ekler Çin Koronavirüs hastalık Video İlgili haberler Dünya borsalarına virüs darbesi Çin’de ‘corona’ salgınında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi Çin’in ölümcül virüs ile mücadelesi devam ediyor Çin’de ‘corona’ salgınında ölenlerin sayısı yükseldi
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