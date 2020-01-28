Dünya borsalarına virüs darbesi

Asya tarafında birçok ülke borsasının ‘Çin Yeni Yıl’ tatili dolayısıyla işleme kapalı olduğu görülürken, koronavirüs kaynaklı gelişmelerle Japonya ve Hindistan piyasaları geriledi. Çin yuan’ı pazartesi günü 2020’nin en düşük seviyesini gördü. Avustralya doları da düşüş yaşadı. Büyük Avrupa borsaları da pazartesi günü yüzde 2’lere varan düşüş gördü. Özellikle lüks ve seyahat firmalarının etkilenmesi nedeniyle en çok Fransız borsası düştü. Air Franc KLM’nin hisseleri yüzde 5, Dior ve Gucci’yi bünyesinde bulunduran LVMH’nin hisseleri yüzde 4 oranında düştü. İngiltere’de FTSE 100 endeksi güne yüzde 1.35, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1.02, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1.60 düşüşle başladı.

Etkileri sürüyor

Asya’da turizmden perakendeye kadar birçok sektörün olumsuz etkilendiği, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin de giderek arttığı görülüyor. Uzayan ‘Çin Yeni Yıl’ tatilinin ülkenin ilk çeyrek büyüme rakamlarına negatif yansıyacağına dair endişeler de var. Azalan risk iştahı ile yatırımcıların güvenli liman olarak görülen yen’e talebinin artması, Japon borsasında sert düşüşü beraberinde getirdi. Dolar/yen paritesi, dün kritik seviyesinin altına inerek yaklaşık 20 günün en düşük seviyesini gördü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2.03 azalarak 8 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeden günü tamamladı. Hindistan’da Sensex endeksi de düşüş yaşadı. Çin, Hong Kong ve Güney Kore piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor. Bu arada ülkedeki yabancı markalar da önlem alıyor. McDonald’s virüsten etkilenen beş şehirdeki restoranlarını kapatacağını açıklamıştı.

Küresel turizmi vurdu

Koronavirüsün asıl etkisi turizmde oldu. Çin’deki tatile karşın virüsün yayılmaması için Çinlilerden seyahat etmemeleri istendi. Milyonlarca Çinli tatili evlerinde geçirirken, sadece Tayland’ın bu durumdan kaybı 1.6 milyar doları buldu. Otel, havayolu ve kruvaziyer işletmecileri de zarar yazdı. Çin’de turizm acentelerinden grup turizmini iptal etmeleri istendi. Çin hükümeti ayrıca Vuhan ve çevresinden çıkışlara kısıtlama getirdi. Resmi rakamlara göre, 2019 yılında ülkeden 134 milyon seyahat gerçekleşti. Çinlilerin seyahat etmemesi pek çok ülke turizm için büyük kayıp olacak.

Kaynak: Milliyet