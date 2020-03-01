https://tr.mehrnews.com/news/1884889/ 1 Mart 2020 - 18:52 News Code 1884889 Video Video 1 Mart 2020 - 18:52 Tahran’da koronavirüsle mücadele devam ediyor Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Tahran sokaklarında dezenfekte işlemi sürüyor. indir 9 MB News Code 1884889 Ekler Koronavirüs koronavirüs salgını İran Tahran İlgili haberler Türkiye, tüm İtalya seferlerini durdurdu Katar'da ilk 'korona' vakası tespit edildi Irak'ta koronavirüs vakasının sayısı 6'ya yükseldi Çinli yetkili: Koronavirüs Çin ile İran'ın ortak düşmanı
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