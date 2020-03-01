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1 Mart 2020 - 18:52

Tahran’da koronavirüsle mücadele devam ediyor

Tahran’da koronavirüsle mücadele devam ediyor

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Tahran sokaklarında dezenfekte işlemi sürüyor.

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News Code 1884889

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