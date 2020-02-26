Çinli yetkili: Koronavirüs Çin ile İran'ın ortak düşmanı

Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, 5 bin adet yeni tip korona virüsünü (Covid-19) saptayan test kitinin Çin tarafından İran'a teslim edildiğini söyledi.

Ülkesinin insani yardım olarak 250 bin tıbbi maske de gönderdiğini belirten Hua, koronavirüsle mücadele konusunda Çin'in İran'a yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti. Çinli yetkili ayrıca, koronavirüsün sınır tanımadığını ifade ederek, virüsün İran ile Çin'in ortak düşamanı olduğunu dile getirdi.

Çang Hua, son günlerde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran halkına destek mesajı vermişti.

Hua'nın attığı tweette, "Çin ve İran halkı koronavirüse karşı birlikte mücadele ediyor. Güçlü kal Çin! Güçlü kal İran!" ifadesine yer verildi.