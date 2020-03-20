https://tr.mehrnews.com/news/1885325/ 20 Mar 2020 10:48 News Code 1885325 Video Video 20 Mar 2020 10:48 Vatan Partisi Genel Başkanı'ndan İran'a destek mesajı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek paylaştığı bir videoda "zor günde İran halkıyla beraberiz" dedi. indir 2 MB News Code 1885325 Ekler Doğu Perinçek Koronavirüs Corona virüs Vatan Partisi İlgili haberler İran'da koronavirüse karşı müacadele sürüyor İran halkının koronavirüsle mücadelesini gösteren görüntüler Sebzevar kentinde koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi İran koronavirüsü yenmek için seferber oldu
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