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20 Mar 2020 10:48

Vatan Partisi Genel Başkanı'ndan İran'a destek mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı'ndan İran'a destek mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek paylaştığı bir videoda "zor günde İran halkıyla beraberiz" dedi.

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News Code 1885325

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