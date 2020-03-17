İran koronavirüsü yenmek için seferber oldu

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) adı verilen gizemli virüs, bir süredir uluslararası medyanın gündeminde ve dünyadaki insanların ana endişesi haline gelmiştir.

Virüs İran'da ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görüldü. Ülkenin çoğu eyaletinde yeni tip koronavirüsün yayılmasının ardından, gönüllü halktan oluşan Besiç güçleri ve cihatçı gruplar virüs salgınına karşı mücadele etmek için harekete geçtiler.

Gönüllü halktan oluşan gruplar bu davetsiz misafirle başa çıkmak için tıp bilimleri üniversitesi ile koordineli olarak çalışmalarını yürütüyorlar.

Bu gruplar ülke genelindeki büyükşehirler ve farklı kentlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu ulaşım araçları ile okullar başta olmak üzere kamusal alanlarda dezenfekte işlemleri, şehirlerin giriş-çıkış noktalarında sağlık taraması ve dar gelirli ailelere yardım gibi çalışmalar yapıyorlar.

Gönüllü kadınlar ise evlerinde veya atölyelerde yüz maske üretme seferberliği yaptı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, 12 Mart’ta Genelkurmay Başkanlığına Sağlık ve İlaç Karargâhı kurulması yönünde talimat verdi.

Ayetullah Hamanei, talimatında koronavirüsün "biyolojik saldırı" olabileceğine dair ihtimallere işaret ederek, "Koronavirüsün biyolojik saldırı olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında bu karargâh biyolojik savunma tatbikatı hizmeti de verebilir ve bu açıdan milli otoriteyi güçlendirebilir." ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, silahlı kuvvetlerin koronavirüsle ilgili tüm çalışmalarının bu karargâh tarafından yönetileceğini belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, koronavirüs ile mücadele ve tedbir alınması için kurulan İmam Rıza Karargahında düzenlenen ilk toplantının ardından açıklamalarda bulunarak salgını önlemek için gerekli tedbirlerin uygulanmasında İran Silahlı Kuvvetlerinin Sağlık Bakanlığı'na yardım edeceğini söyledi.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, dün video konferans yoluyla ülkenin farlkı şehirlerindeki Devrim Muhafızları komutanlarıyla yaptığı konuşmada, "İran'ın tüm eyaletlerindeki Devrim Muhafızları birlikleri, Tip Bilimleri Üniversitesiyle birlikte koronavirüsle mücadele için savaş dizilimi oluşturmuştur" dedi.

Besiç güçlerinin şehir genelinde dezenfeksiyon çalışması için seferberlik yaptığını belirten Tümgeneral Selami, "Binlerce Besiç ekibi sağlık çalışanlarıyla birlikte tarama çalışması yapmaktadır" ifadelerinde bulundu.

İran Ordusu ise önceki gün kurduğu bio-savunma karargahının komutasında koronavirüsle mücadele tatbikatı başlattı.