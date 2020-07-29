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29 Tem 2020 18:27

Kabe'de sosyal mesafeli tavaf

Kabe'de sosyal mesafeli tavaf

Hac vazifesi kapsamında Kabe'ye gelen Müslümanlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak tavafa başladı.

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News Code 1888136

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