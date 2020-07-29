https://tr.mehrnews.com/news/1888136/ 29 Tem 2020 18:27 News Code 1888136 Video Video 29 Tem 2020 18:27 Kabe'de sosyal mesafeli tavaf Hac vazifesi kapsamında Kabe'ye gelen Müslümanlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak tavafa başladı. indir 7 MB News Code 1888136 Ekler Suudi Arabistan Mekke Hacılar Hac Menasiki sosyal mesafe İlgili haberler ABD'nin varlığı bölgede yıkım ve gerilemeye yol açmıştır Mekke'deki dezenfekte çalışmaları devam ediyor Hacı adaylarının ilk grupu Mekke'ye ulaştı Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı
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