https://tr.mehrnews.com/news/1888461/ 16 Ağu 2020 14:42 News Code 1888461 Video Video 16 Ağu 2020 14:42 Yahudi yerleşimcilere roket şoku Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roket sonucu Yahudi yerleşimcilerden en az 5 kişi yaralandı. indir 26 MB News Code 1888461 Ekler Filistin (1) Gazze roket yaralı Siyonist İsrail İlgili haberler Siyonist Rejim'den Gazze'ye yönelik hava saldırısı Filistin'de BAE-İsrail anlaşması protesto edildi Siyonist Rejim, Gazze'ye ticaret kapısını kapatıyor Siyonist Rejim, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu
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