  1. Video
16 Ağu 2020 14:42

Yahudi yerleşimcilere roket şoku

Yahudi yerleşimcilere roket şoku

Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roket sonucu Yahudi yerleşimcilerden en az 5 kişi yaralandı.

indir 26 MB

News Code 1888461

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 10 =