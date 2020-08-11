Siyonist Rejim, Gazze'ye ticaret kapısını kapatıyor

Gazze'ye geçişleri kontrol eden ve Siyonist Rejim, Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cogat birimi, karara, Gazze'den fırlatılan roket ve yangın balonlarının fırlatılmasını gerekçe gösterdi.

Gogat, söz konusu kararın Gazze'den "yangın balonlarının fırlatılmaya devam etmesine" yanıt olarak alındığını belirtti.

Siyonist Rejim, kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Gantz, Gazze'den yakıcı balonların fırlatılmasının sürmesi gerekçesiyle Kerem Ebu Salim kapısının ticari mal girişine kapatılması emrini verdi.

Kaynak: Euronews