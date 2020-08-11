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11 Ağu 2020 10:54

Siyonist Rejim, Gazze'ye ticaret kapısını kapatıyor

Siyonist Rejim, Gazze'ye ticaret kapısını kapatıyor

Siyonist Rejim, abluka altındaki Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i, insani yardım ve akaryakıt dışındaki tüm ticari girişlere kapatma kararı aldı.

Gazze'ye geçişleri kontrol eden ve Siyonist Rejim, Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cogat birimi, karara, Gazze'den fırlatılan roket ve yangın balonlarının fırlatılmasını gerekçe gösterdi.

Gogat, söz konusu kararın Gazze'den "yangın balonlarının fırlatılmaya devam etmesine" yanıt olarak alındığını belirtti.

Siyonist Rejim, kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Gantz, Gazze'den yakıcı balonların fırlatılmasının sürmesi gerekçesiyle Kerem Ebu Salim kapısının ticari mal girişine kapatılması emrini verdi.

Kaynak: Euronews

News Code 1888371

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