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31 Ağu 2020 18:40

Meşhed'deki "Şam-ı Gariban" merasiminden görüntüler

Meşhed'deki "Şam-ı Gariban" merasiminden görüntüler

İran'ın Meşhed kentinin dört bir yanında Kerbela şehitleri için "Şam-ı Gariban" merasimi düzenlendi.

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News Code 1888828

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