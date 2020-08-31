https://tr.mehrnews.com/news/1888828/ 31 Ağu 2020 18:40 News Code 1888828 Video Video 31 Ağu 2020 18:40 Meşhed'deki "Şam-ı Gariban" merasiminden görüntüler İran'ın Meşhed kentinin dört bir yanında Kerbela şehitleri için "Şam-ı Gariban" merasimi düzenlendi. indir 34 MB News Code 1888828 Ekler Meşhet Kerbela Kerbela matemi Muharrem Muharrem ayı İlgili haberler İstanbul'daki Aşura matem töreninden görüntüler Türkiye'deki matem merasiminden görüntüler Batı Azerbaycan'da Tasua merasimi Şehrekürd kentindeki muharrem etkinliği
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